Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için sözlü sınavları, 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Mülakatlar devam ederken sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte, MEB'in açıkladığı mülakat sonuç tarihi...