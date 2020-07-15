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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 10:59,

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için mülakatlar devam ediyor. Farklı branşlardan binlerce öğretmen adayı şimdi mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için sözlü sınavları, 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Mülakatlar devam ederken sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İşte, MEB'in açıkladığı mülakat sonuç tarihi...

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Sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da duyurulacak. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

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Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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