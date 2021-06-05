Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuç tarihi belli oldu!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YENİ SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine" başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;



Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.