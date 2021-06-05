Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuç tarihi belli oldu!
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 20 bin öğretmen ataması için süreç devam ederken adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla değişikliğe giden MEB, öğretmen adaylarını 13 Haziran tarihine kadar sözlü sınava tabi tutacak. Sözlü sınavdan başarı ile geçen adaylar, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması ile atama takviminde ikinci etabı bekleyecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel atama takviminde belli oldu. Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerini 15-26 Mart tarihlerinde yapan öğretmen adayları sözlü sınava katılmaya başladı. 13 Haziran'da bitecek olan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının ardından sonuçlar MEB'in internet sitesinden yayınlanacak. Takvime göre mülakat sonuçları 08 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek.
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MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güncellenen takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YENİ SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine" başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;
Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.
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Ancak 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.
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Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;
1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,
2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,
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3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,
4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021, tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür. Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir. İlgililere duyurulur.