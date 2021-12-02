Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimi
15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ilerliyor. Adayların sözlü sınavları 12-27 Kasım'da gerçekleştirildi. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini araştırıyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında son durum...
MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ
MEB'in açıklamasına göre, sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
ATAMA SONUÇ TAKVİM
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.
Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.