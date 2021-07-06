Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler PBS sonuç ekranında

Sözleşmeli öğretmen 2021 mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Mülakat sürecini geride bırakan öğretmen adayları sonuç tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakat tarihleri gibi sonuç tarihini de 2021 atama takvimiyle paylaşmıştı.