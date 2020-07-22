Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri
2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sözlü sınavların bitmesine günler kala gündeme geldi. MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, 6 Temmuz'da başlayan mülakatlar, ilerleyen günlerde tamamlanacak. Başvuru şartlarını taşıyarak sözlü sınavlarına dahil olan adaylar, sonraki süreçte sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç tarihi.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 19 bin 910 sözleşmeli öğretmenlik alımında mülakatlar 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapacak. MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası 28 Temmuz'da ilan edilecek. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama ve mülakat tarihleriyle ilgili bilgiler.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası 28 Temmuz'da açıklanacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
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ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2020 MEB sözleşmeli öğretmenlik alımı takvimine göre, atama tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek
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Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.