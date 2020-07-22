Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılacak olan 19 bin 910 sözleşmeli öğretmenlik alımında mülakatlar 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapacak. MEB 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası 28 Temmuz'da ilan edilecek. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama ve mülakat tarihleriyle ilgili bilgiler.