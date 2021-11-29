Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması sonuç tarihi belli oldu
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimi ile belli oldu. 15 bin öğretmen atamaları için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Eğitim bilimleri ve genel kültür, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönleri ile yapılan sözlü sınavların puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazanabilecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? İşte, 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuç tarihi.
15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ön başvuruları değerlendirilen adaylar MEB tarafından 27 Kasım tarihine kadar mülakat sınavlarına katıldı. Bakanlığa bağlı açık kadrolar için sözlü sınavlardan başarı ile geçen adayların 31 Ocak 2022 tarihinde atama sonuçları kesinleşecek. Mülakat sonuçları ise takvime göre 27 Aralık 2021 tarihinde e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ
Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.
15 bin öğretmen branş dağılımı
Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.
Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.