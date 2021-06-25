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Haber Giriş: 25 Haziran 2021 - 03:27 | 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları gözler meb.gov.tr'de

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olan 20 bin öğretmen için mülakatlar tamamlandı. Ön başvuruların ardından 13 Haziran'da tamamlanan sözlü mülakat sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı şimdi bakanlıktan yapılacak olan "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı" duyuruna çevrildi. Yapılan değerlendirme sonrası 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları meb.gov.tr'den ilan edilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'in yayınladığı kılavuza göre sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adayların odaklandığı konuların başında geliyor. 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sözlü mülakat sonuçlarının sonrası MEB sınavlar için değerlendirme işlemine başladı. Bakanlığın takvimine göre sınav sonuçları 08 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları atama tercihlerini yapacak. Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları da 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

2MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güncellenen takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.

3KARANTİNADAKİ ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ

KARANTİNADAKİ ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-25Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 28 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek.

420 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

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Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

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