Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için beklenen güne girildi. Toplam 20 bin öğretmen için sözlü mülakat sonuçları açıklamasını yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, bu açıklamaların ardından sonucundan memnun olmayan adayların sözlü sınav itirazlarını kabul edecek. İtirazların alınmasının ardından 10 Ağustos tarihine kadar değerlendirme sonuçlarını açıklayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos tarihinde atama tercihlerini alacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte herhangi bir aksilik olmaması halinde bugün erişime açılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının akabinde birçok öğretmen adayı sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarının 28 Temmuz Salı günü öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltildi. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterdi.
- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi.
Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutuldu;
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SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklamayapabilir.
Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarınauyar.
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Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
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Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
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Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.