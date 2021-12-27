Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları AÇIKLANDI! e-Devlet MEB sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı 2021
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için son dakika açıklama geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile kadrosunu genişletmeye hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını e-Devlet şifre bilgileri ve T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. En az 60 puan alan adaylar, sözlü mülakatta başarılı sayılacak ve tercih hakkını kazanacak. Tercih ekranında ise 40 adet tercih yapma hakkı bulunacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte, o detaylar...
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları araştırılıyor. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden bugün erişime açıldı. Adaylar sonuçları e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek puanlarda 60 (altmış) ve üzerinde alanlar tercih yapma hakkını elde edecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.
E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edildi.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.