Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020! MEB'den açıklama geldi mi?

20 BİN EK ATAMA DAHA GELİYOR AA Editör Masası'na katılacağının duyurulmasının ardından, sosyal medyadaki yorumların neredeyse tamamında ek atama beklentisinin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Ziya Selçuk, şunları kaydetti:



"Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten herkes biliyor, belli dönemleri var yıl içerisinde. Süreç başlatılacak ve bu uygun dönem içerisinde de bu yıl içerisinde tekrar bir 20 bin ek atama daha var. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım. Bu arada ekonomide özellikle 2019 üçüncü çeyrekten itibaren ortaya çıkan gelişmelerden dolayı -aslında 20 bin ile sınırlıydı- fakat bu iyileşmenin neticesinde 20 bin ek daha geldi ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü öğretmenlerimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."



Atamalar için yıl içinde iki dönem bulunduğunu, bu dönemi bütün öğretmen adaylarının bildiğini belirten Bakan Selçuk, "Çok uzun zamandır beklenen bir şeydi, müjdeyi burada vermiş olduk." dedi.