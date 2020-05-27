Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve atama tarihi
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları için geri sayım devam ederken, atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları, ilkatama.meb.gov.tr adresinde sözleşmeli öğretmen başvuru formu bilgileri doldurularak gerçekleşek. 19.910 sözleşmeli öğretmen alımı başvurularını kabul edilenler daha sonra mülakata tabi olacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmen alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik alımına göre, farklı branşlardan 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmen kadro, branş dağımı listesi ve başvuru sözlü sınav tarihleri atama takviminde belli oldu. Buna göre sözleşmeli öğretmen başvuru şartlarına göre belli hususları kapsayanlar müracatlarını tamamlayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları hangi tarihte yapılacak? İşte, 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvuru atama takvimi.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazlar 04-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak olup, sonuçlar 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
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5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.