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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 17:05,

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları yoğun ilgi görüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri için başvurular alınıyor. Başvuru yapan adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da açıklanacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi ne zaman? İşte başvuru ekranı ve detaylar…

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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru işlemleri için bugün son gün. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava girecekleri yerler ise 22 Haziran’da açıklanacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 12 Haziran'da saat 23.59'a kadar alacak. Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden yapılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHİ
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHİ

Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da açıklanacak.

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