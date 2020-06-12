Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT TARİHİ Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da açıklanacak.