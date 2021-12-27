Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tarihini duyurdu
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Aralık tarihinde açıklanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Yapılan değerlendirmeler ile sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, elektronik ortamda tercih hakkı elde edebilecekler. En fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edecek adaylar, e devlet üzerinden işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri hakkında ayrıntılar.
MEB sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri, sözlü sınavdan geçen adayların gündemine geldi. 12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonuçları 27 Aralık Pazartesi günü yayımlandı. Sözlü sınavdan 60 puan ve üzerinde puan alanlar e Devlet üzerinden atama tercihlerini yapabilecekler. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında alınabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınavpuanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğindevamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynıolması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucuyeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğindevamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynıolması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucuyeni açıklanan adaya öncelik tanınır.