Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Atama takvimi değişmişti

MEB’ten yapılan yazılı duyuruda “2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, “Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.” ifadelerine yer verildi.