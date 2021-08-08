Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri ne zaman? İşte 20 bin öğretmen alımı atama sonuçları tarihi!
20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınacak. Başvuru işlemleri alınan ve sözlü sınavlardan başarı ile geçen öğretmen adayları bir sonraki etapta atama tercihlerini yapacaklar. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri e devlet üzerinden şifre bilgileri ile gerçekleşecek. Adaylar ilçe ve milli eğitim müdürlüklerine gitmeden müracaatlarını tamamlayacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? İşte, 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ve sonuç tarihi hakkında bilgiler.
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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mart ayında başlayan başvuru sürecinde sıra atama tercihlerine geldi. Sözlü sınav sonuçlarında geçen adaylar sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerini 1-6 Eylül'de yapabilecekler. Başvuru sonuçları da 8 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar e Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
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GÜNCEL ATAMA TAKVİMİ
İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021
Atama tercihlerinin alınması: 1 - 6 Eylül 2021
Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2021
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TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
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5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.