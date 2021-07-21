Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama tercihleri ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için geri sayım başladı. Ön başvurular ve sözlü sınavdan başarı ile geçen adaylar atama tercihlerinin alınacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için alınacak olan tercihler e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek, adaylar ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama tercih tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru tarihleri adayların gündeminde yer almaya başladı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. MEB sözleşmeli öğretmenlik takvimine göre sözlü sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alındı ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Binlerce öğretmen adayının heyecanla takip ettiği sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise 1-6 Eylül'de alınacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
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GÜNCEL ATAMA TAKVİMİ
İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021 Atama tercihlerinin alınması: 1 - 6 Eylül 2021 Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2021
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TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
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5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
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7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.