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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları ne zaman bitiyor? MEB kılavuzu yayımladı

#Sözleşmeli Öğretmenlik Atama#Meb#Atama Tercihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınavların sonuçlarını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ilan edilen sonuçların ardından şimdi de hak kazanan adayların atama tercihleri başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları ne zaman bitiyor?

1/3Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları ne zaman bitiyor MEB kılavuzu yayımladı

Sözleşmeli öğretmen istihdamında, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı açıklandı. Tüm gözler şimdi MEB'in başlattığı tercih takviminde. İşte, 15 bin öğretmen alımında son durum...

2/3SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

3/3ATAMALAR NASIL YAPILACAK

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

 

 

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#Sözleşmeli Öğretmenlik Atama#Meb#Atama Tercihleri