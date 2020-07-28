Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihi: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercihleri ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Temmuz'da erişime açıldı. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarının belli olmasıyla en fazla sınıf öğretmenliğinden alımı yapılacak olan atama tercih tarihlerine gözler çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercihleri ne zaman? İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...
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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklamasıyla, atama tercih tarihleri gündeme geldi. Sözleşmeli öğretmen alımında son sürece gelen öğretmen adayları MEB takvimine göre, atama tercihleri 31 Ağustos'ta başlayıp 4 Eylül'de tamamlanacak. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla erişime açılacak. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, sözler atama tercihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, atama tercihleri 31/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.
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60 alanda öğretmen ataması
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
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Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.