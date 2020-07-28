Gündem Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 19:41 , 28 Temmuz 2020 - 19:41

Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihi: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Temmuz'da erişime açıldı. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarının belli olmasıyla en fazla sınıf öğretmenliğinden alımı yapılacak olan atama tercih tarihlerine gözler çevrildi. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercihleri ne zaman? İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...