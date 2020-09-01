Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? E-Devlet Öğretmen atama sonuçları sorgulama
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün binlerce kişi tarafından anlık olarak takip edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı atama ile okullarda görev yapabilme şansını elde etmek isteyen pek çok öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ile bu şansa sahip olup olamadıklarını görebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları E-Devlet sorgulama ekranı
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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için beklenen güne girildi. Yaklaşık 20 bin öğretmenin ilk görev yerini öğreneceği sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan atamaların ardından internet ortamından sorgulanabilecek. Sözleşmeli öğretmen adayları, atama sonuçları ekranına E-Devlet aracılığıyla ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İKGM tarafından tamamlanacak olan sözleşmeli öğretmen ilk atama sonuçları hakkında detaylı bilgiler SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI
Öğretmen atama sonuçları, atama tercihlerinin yapılmasının ardından gündeme geldi. 28 -31 Ağustos tarihleri arasında yapılan atama tercihlerinin ardından değerlendirme sonuçları açıklanacak. Öğretmen atama sonuçları ile birlikte pek çok adayın görev alacağı okul da belli olacak. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detaylar.
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabildi.
Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.
Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları aşağıdaki ekran üzerinden gün içerisinde erişime açılacak. Gün boyunca takibinizi bu ekrandan sürdürebilirsiniz.
Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
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Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
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ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler, Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
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Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği, Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,istenecektir.