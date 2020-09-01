Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? E-Devlet Öğretmen atama sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için beklenen güne girildi. Yaklaşık 20 bin öğretmenin ilk görev yerini öğreneceği sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan atamaların ardından internet ortamından sorgulanabilecek. Sözleşmeli öğretmen adayları, atama sonuçları ekranına E-Devlet aracılığıyla ulaşabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İKGM tarafından tamamlanacak olan sözleşmeli öğretmen ilk atama sonuçları hakkında detaylı bilgiler SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI



Öğretmen atama sonuçları, atama tercihlerinin yapılmasının ardından gündeme geldi. 28 -31 Ağustos tarihleri arasında yapılan atama tercihlerinin ardından değerlendirme sonuçları açıklanacak. Öğretmen atama sonuçları ile birlikte pek çok adayın görev alacağı okul da belli olacak. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detaylar.



