Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e Devlet'te olacak!

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu atama tercihlerini yapan binlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. 2021 Eylül ayında yayınlanan duyuru ile başlayan sözleşmeli öğretmen atamaları için atama tercihleri 26 Ocak'ta sona erdi. 5 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre 15 bin öğretmen atamaları 31 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eksik kadro ve branşlar için yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında süreç atama sonuçlarına geldi. 21 Ocak’ta başlayan atama tercihleri 26 Ocak'ta sona ererken gözler de MEB'den yapılacak olan "atama sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinde yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel şifreleri ile sorgulayacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.