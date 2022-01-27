Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 15 bin öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı e Devlet'te olacak!

5/5 ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eksik kadro ve branşlar için yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında süreç atama sonuçlarına geldi. 21 Ocak’ta başlayan atama tercihleri 26 Ocak'ta sona ererken gözler de MEB'den yapılacak olan "atama sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinde yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel şifreleri ile sorgulayacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.