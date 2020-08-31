Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bekleniyor: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları için geri sayım başladı. 28 Ağustos Cuma günü E-Devlet üzerinden alınmaya başlanan tercihler, 31 Ağustos Pazartesi günü son buluyor. Atama tercih işlemlerini kontenjan detaylarına göre yapacak olan öğretmen adayları, hizmet bölgesi, hizmet alanı gibi detayları da dikkate alacak. Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak. İşte, öğretmen atama sonuçları ve atama tercihleri hakkında gündemde yer alan bazı detaylar



