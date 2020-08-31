Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bekleniyor: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Öğretmen atama sonuçları, atama tercihlerinin yapılmasının ardından gündeme geldi. 28 -31 Ağustos tarihleri arasında yapılan atama tercihlerinin ardından değerlendirme sonuçları açıklanacak. Öğretmen atama sonuçları ile birlikte pek çok adayın görev alacağı okul da belli olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detaylar.
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Öğretmen atamaları için geri sayım başladı. 28 Ağustos Cuma günü E-Devlet üzerinden alınmaya başlanan tercihler, 31 Ağustos Pazartesi günü son buluyor. Atama tercih işlemlerini kontenjan detaylarına göre yapacak olan öğretmen adayları, hizmet bölgesi, hizmet alanı gibi detayları da dikkate alacak. Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak. İşte, öğretmen atama sonuçları ve atama tercihleri hakkında gündemde yer alan bazı detaylar
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.
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Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.