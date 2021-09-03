Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 açıklandı: MEB 20 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENİLEN BELGELER Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:



Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,



(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)



Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),



Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),



Elektronik Başvuru Formu,



Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,



Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumuolmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,



Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir