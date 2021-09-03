Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 açıklandı: MEB 20 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları son dakika açıklama ile yayınlandı. Haftalardır beklenen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Pek çok branşta yapılacak olan öğretmen alımı için sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının ortalaması baz alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, E-Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden birkaç bilgi girilerek kolayca görüntülenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MEB 20 bin öğretmen ataması sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı bugün erişime açıldı. Canlı yayın ile gerçekleşen kura sonuçları ise anbean takip edilebildi. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından 20 bin öğretmen için atama süreci başlayacak. Öğretmenler, belgelerini hazırlayarak atandıkları il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla süreci sürdürecek. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ve branş, kontenjan dağılımı bilgileri
2
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI 2021
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor. Sonuçlar, sisteme eklendiği an aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formu,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumuolmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir