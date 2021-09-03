Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 sorgulama: Öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet'te açıklandı

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENİLEN BELGELER Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.



Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.



