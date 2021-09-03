Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 sorgulama: Öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet'te açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Öğretmen atama sonuçları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımı ile gerçekleşen Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları töreni, binlerce öğretmen adayının yakın takibindeydi. Sonuçlarınızı e-Devlet ve MEB personel sayfası üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte sorgulama ekranı
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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Öğretmen atamaları 3 Eylül tarihinde canlı yayında yapıldı. Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonuçları açıkladı. Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül’de canlı yayında açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.
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GÖREVE BAŞLARKEN İSTENİLEN BELGELER
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.