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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 14:46 | 

Sözleşmeli öğretmenlik atama kurası yapıldı! e-Devlet 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama

Öğretmen atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğretmen atama kurası çekiliş töreni MEB Başöğretmen Salonu’nda yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu’ dedi. MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında son durum ve e Devlet atama sonuçları ekranı

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20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura çekilişi gerçekleştirildi. Öğretmen atama kurası çekiliş töreni MEB Başöğretmen Salonu’nda yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. Adaylar sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte e-Devlet öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar

2SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırıldı. 1 Eylül 14.00'da başlayan tören ile birlikte sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları aşağıdaki ekran üzerinden gün içerisinde erişime açılacak. Gün boyunca takibinizi bu ekrandan sürdürebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

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Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

5ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER
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ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

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Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

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Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,istenecektir.

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