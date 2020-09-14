Sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman gönderilecek? İşte göreve başlamak için istenen belgeler
Sözleşmeli öğretmenlik atama kararnameleri için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Haziran 2020'de başlayan sürecin ardından 1 Eylül'de atamaları tamamlanan sözleşmeli öğretmenler, göreve başlama esnasında istenen belgeler ile beraber atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar. Başvuruda, fotoğraf, adli sicil kaydı belgesi, elektronik başvuru formu gibi evraklar istenecek. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman gönderilecek? İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnameleriyle ilgili ayrıntılar.
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2020 Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında son sürece gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru, mülakat ve atama tercihleri tamamlanarak 1 Eylül'de atamaları gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin, atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceği bildirildi. 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama kılavuzunda yer alan atama belgeleriyle beraber öğretmenler başvurularını gerçekleştirecek. İşte, detaylar.
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ATAMA KARARNAMESİNDE TARİH BELLİ OLDU
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile milli sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül 2020 tarihinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir" denildi.
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BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunda yer alan bilgiler şu şekilde:
1- Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı, (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)
2- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
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4- Elektronik Başvuru Formu,
5- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
6- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumuolmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
7- Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.