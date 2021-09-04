Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti iller arası atama sonuçları açıklandı! İşte sözleşmeli öğretmen göreve başlama tarihi
Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme atama sonuçları için son dakika açıklama geldi. 23-27 Ağustos tarihleri arasında başvuru ve onay işlemleri yapılan 2021 sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti yer değiştirme atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. MEBBİS sisteminde kayıtlı cep telefonlarından öğretmenler sonuçlarını öğrenecekler. Peki, yer değiştirme işlemi tamamlanan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacaklar? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sözleşmeli öğretmen sağlık mazereti iller arası yer değiştirme sonuçları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları, ilgililerin MEBBİS sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj olarak bildirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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GÖREVE BAŞLAMA VE AYRILMA NE ZAMAN?
MEBBİS sisteminde kayıtlı cep telefonlarına gönderilen atama sonuçları sonrası gözler göreve başlama tarihlerine çevrildi.
Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme ayrılma ve başlama işlemi 6 Eylül 2021 itibarıyla tamamlanmış olacak.
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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?
Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek; sözleşmeli öğretmenlerin sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecektir.
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Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle gerçekleşiyor.