Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ataması için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alındı, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.