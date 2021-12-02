Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? Cumhurbaşkanından sözleşmeli öğretmen maaşı ve hakları hakkında açıklama
Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor... Bir süredir binlerce öğretmenin yakından takip ettiği öğretmenlik meslek kanunu için sürecin tamamlanacağı duyurusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli öğretmenlik statüsünün kaldırılacağı ve kadrolu öğretmenlerle arada bulunan ayrışmanın ortadan kalkacağını ifade etti. Sözleşmeli öğretmen maaşı ve hakları hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı statülerde iyileştirme yapılacağını ifade etti. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi sorusu ile birlikte baş öğretmen gibi pek çok hususa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek kanunuyla birlikte detayları duyurdu. Sözleşmeli öğretmen maaşı ve uzman öğretmen hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar, meslek kanunu kapsamında önemli detaylar içeriyor. Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasındaki ayrımın ortadan kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli öğretmen maaşları için de iyileştirme duyurusunda bulundu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlik meslek kanunu kapsamında yapmış olduğu detaylı açıklamalar..
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK VE KADROLU ÖĞRETMENLİK AYRIMI KALKIYOR
"Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NU KISA SÜREDE MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"
"Biz tüm öğretmenlerimizden önemli görevler bekliyoruz. Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Son 19 yılda tarihi nitelikte çok sayıda adım attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak bir müjdemizi daha eğitim camiamızla paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez meslek kanununa kavuşacaklar."
"İSTİYORUM Kİ ORTAÖĞRETİMDE PROFESÖRLERİMİZ GELSİNLER OKULLARIMIZA MÜDÜR OLSUNLAR"
"Katarlı öğrenciler hadisesinde olduğu gibi tamamen yalan yanlış bilgiler hoş karşılayamayacağımız bir konuydu. Önümüzdeki dönemde medya mensupları ve siyasetçiler başta olmak üzere sorumluluğu olanların daha hassas davranacaklarına inanıyorum. İstiyorum ki ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Ortaöğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı daha önce de yaptım, bugün bu vesileyle yine yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna da inanıyorum."