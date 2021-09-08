Sözleşmeli öğretmen eşlerin yer değiştirme başvurularında son gün ne zaman? Süre uzatıldı... İşte detaylar

Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecek.



2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 itibarıyla resmi eğitim kurumlarında en az 1 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecek.