Sözleşmeli öğretmen atama tercihi 2020! Sözleşmeli öğretmen atama tercih kılavuzu
Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınmaya başlandı. Tercih kılavuzu bilgilerine göre gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmen atama tercihi için işlemler E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi başvurusu nasıl yapılır ve atama tercih kılavuzu nereden görüntülenir? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için belirlenen süreç resmen başladı. 9-13 Mart tarihleri arasında alınacak olan atama tercihleri, 18 Mart tarihinde erişime açılacak. Atamalar sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. İşte, sözleşmeli öğretmen atama ve tercih kılavuzu bilgileri
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA VE TERCİH BİLGİLERİ
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
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Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilenkontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
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ATAMALAR NASI YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.