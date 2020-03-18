Gündem Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 17:21 , / 18 Mart 2020 - 17:23

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen tercihleri bugün açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Matematik'ten sınıf öğretmenliğine onlarca farklı branşta yapılacak alımlar için, tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen tercihleri bugün açıklanır mı?