Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen tercihleri bugün açıklanır mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Matematik'ten sınıf öğretmenliğine onlarca farklı branşta yapılacak alımlar için, tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen tercihleri bugün açıklanır mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı, süreci sene başında başlayan 20 bin öğretmen alımı için atama işlemini bugün gerçekleştirecek. Bakanlık atamaların saat kaçta açıklanacağı konusunda net bilgi paylaşmadı. Bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmen adayları da konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Sözleşmeli öğretmen tercih ve atama sonuçları hakkında merak edilenler...
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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçlarını bugün içinde açıklayacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları geçmişte, "atama.meb.gov.tr" adresinden T.C Kimlik numarası öğrenilebiliyordu. Bu yıl sonuçların nereden açıklanacağı henüz netleşmedi.
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Atama sonuçları, başvuruların yapıldığı "e-devlet" üzerinden de adayların erişimine açılabilir. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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EN ÇOK HANGİ KONTENJANA ATAMA YAPILACAK?
En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.
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ATAMALAR NASI YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.