Sözleşmeli er alımı başvuru sonucu sorgulama- MSB sözleşmeli er alımı başvuru detayları

Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecektir.)



Seçim Aşamaları;



a. Evrak Kabul,



b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),



c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),



ç. Mülakat,



d. Yüzme Testi (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar ilave yüzme testine tabi tutulacaktır),



e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.



5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.