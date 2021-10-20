Sözleşmeli er alımı başvuru sonucu sorgulama- MSB sözleşmeli er alımı başvuru detayları
Sözleşmeli er alımı başvurularını yapan adaylar için süreç devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyetinin kasım ayında yapılacağı duyuruldu ve detaylar paylaşıldı. İşte sözleşmeli er alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sözleşmeli er alımı başvuruları için süreç devam ediyor. 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2021 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecek. MSB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli er alımı başvuru sonucunun nereden öğrenileceği açıklandı. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra aşağıdaki link üzerinden öğrenebiliyorsunuz.
2
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU E-DEVLET’TE SORGULANIYOR
Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.