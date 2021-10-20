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Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 13:49 | 

Sözleşmeli er alımı başvuru sonucu sorgulama- MSB sözleşmeli er alımı başvuru detayları

Sözleşmeli er alımı başvurularını yapan adaylar için süreç devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyetinin kasım ayında yapılacağı duyuruldu ve detaylar paylaşıldı. İşte sözleşmeli er alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar

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Sözleşmeli er alımı başvuruları için süreç devam ediyor. 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2021 yılı kontenjanları dahilinde icra edilecek. MSB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli er alımı başvuru sonucunun nereden öğrenileceği açıklandı. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra aşağıdaki link üzerinden öğrenebiliyorsunuz.

2SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU E-DEVLET’TE SORGULANIYOR

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUCU E-DEVLET’TE SORGULANIYOR

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.

Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

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Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecektir.)

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

ç. Mülakat,

d. Yüzme Testi (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar ilave yüzme testine tabi tutulacaktır),

e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

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