Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı! Sınavlar 29 Mart’ta başlıyor

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli er alımı başvuru sonuçlarının ikinci grup adaylar için de açıklandığı duyuruldu. Adaylar 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecekler. İşte MSB personel temin sayfası üzerinden sorgulama ekranı
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Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları heyecanla bekleniliyordu. MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak. İşte başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
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SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)