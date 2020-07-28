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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 11:34,

Sözel bölümler taban puanları: ÖSYM 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması!

4 yıllık sözel puanla alan bölümler, tercih süreci için hazırlıklarına başlayan pek çok üniversite adayının araştırdığı konu olmaya başladı. Aldıkları puana göre 4 yıllık sözel bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları ile karşılaştırma yapacak olan adaylar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, sözel bölümler için başarı sıralaması ve taban puanlar bilgisi nedir? İşte, tercih robotu ile kolayca görüntüleyebileceğiniz sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralaması bilgileri

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4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilecek. Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla öğrenci alan 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerine yöne verecek. İşte, 2020 YKS sözel bölümler taban puanları ve başarılı sıralaması...

SÖZEL PUANLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

4 yıllık sözel bölümler, YKS sonuçları ile birlikte pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Sınav sonucuna göre elde ettikleri başarı sıralaması ile birlikte 4 yıllık sözel bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, tercih robotu bilgilerinden faydalanıyor. Peki, öğretmenlik gibi pek çok alanın bulunduğu 4 yıllık sözel bölümler arasında neler var ve taban puanları neler? İşte, ÖSYM'nin 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması hakkında detaylı bilgiler

Sözel puanı ile alan 4 yıllık bölümlere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.

Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "SÖZ" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm sözel bölümler listelenecektir.

Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla alan 4 yıllık bölümleri yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2SÖZEL BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ALAN İLK 10 ÜNİVERSİTE
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SÖZEL BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ALAN İLK 10 ÜNİVERSİTE

 
Istanbul 29 Mayis Ü.IlahiyatBurslu110-508.947
Koç Ü.TarihBurslu265-491.591
Koç Ü.Medya ve Görsel SanatlarBurslu487-478.039
Yeditepe Ü.TarihBurslu491-477.991
Beykent Ü.Türk Dili ve EdebiyatiBurslu497-477.625
Beykent Ü.Yeni MedyaBurslu547-475.814
Koç Ü.Arkeoloji ve Sanat TarihiBurslu553-475.689
Bogaziçi Ü.TarihÜcretsiz669-471.05
Yeditepe Ü.GazetecilikBurslu733-469.03
Özyegin Ü.Gastronomi ve Mutfak Sanatlari (YO)Burslu868-465.042
 

3BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK
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BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK

ÖSYM'nin en düşük başarı sıralaması tablosuna göre;

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde eşit ağırlık puan türünden en düşük 125 bininci (125.000),
Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük en düşük 300 bininci (300.000),
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000),
Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000),
Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000),
Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 100 bininci (100.000),
Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 80 bininci (80.000),
başarı sıralamasına sahip olmak gerekecek.

4YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU
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YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.

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