Sözel bölümler taban puanları: ÖSYM 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması!
4 yıllık sözel puanla alan bölümler, tercih süreci için hazırlıklarına başlayan pek çok üniversite adayının araştırdığı konu olmaya başladı. Aldıkları puana göre 4 yıllık sözel bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları ile karşılaştırma yapacak olan adaylar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, sözel bölümler için başarı sıralaması ve taban puanlar bilgisi nedir? İşte, tercih robotu ile kolayca görüntüleyebileceğiniz sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralaması bilgileri
4 yıllık sözel bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması tercih robotu aracılığıyla kolayca görüntülenebilecek. Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla öğrenci alan 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerine yöne verecek. İşte, 2020 YKS sözel bölümler taban puanları ve başarılı sıralaması...
SÖZEL PUANLA ALAN 4 YILLIK BÖLÜMLER
4 yıllık sözel bölümler, YKS sonuçları ile birlikte pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Sınav sonucuna göre elde ettikleri başarı sıralaması ile birlikte 4 yıllık sözel bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, tercih robotu bilgilerinden faydalanıyor. Peki, öğretmenlik gibi pek çok alanın bulunduğu 4 yıllık sözel bölümler arasında neler var ve taban puanları neler? İşte, ÖSYM'nin 4 yıllık sözel bölümler başarı sıralaması hakkında detaylı bilgiler
Sözel puanı ile alan 4 yıllık bölümlere ulaşmak için ilk olarak aşağıdaki linke tıklayın.
Link açıldıktan sonra Tablo 4 hızlı tercih kılavuzuna tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranın arama bölümüne "SÖZ" yazın. Bu şekilde 4 yıllık tüm sözel bölümler listelenecektir.
Başarı sıralamasına göre ya da taban puana göre sözel puanla alan 4 yıllık bölümleri yukarıdan aşağıya listeleyebilirsiniz.
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZEL BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ALAN İLK 10 ÜNİVERSİTE
Istanbul 29 Mayis Ü. Ilahiyat Burslu 110- 508.947 Koç Ü. Tarih Burslu 265- 491.591 Koç Ü. Medya ve Görsel Sanatlar Burslu 487- 478.039 Yeditepe Ü. Tarih Burslu 491- 477.991 Beykent Ü. Türk Dili ve Edebiyati Burslu 497- 477.625 Beykent Ü. Yeni Medya Burslu 547- 475.814 Koç Ü. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Burslu 553- 475.689 Bogaziçi Ü. Tarih Ücretsiz 669- 471.05 Yeditepe Ü. Gazetecilik Burslu 733- 469.03 Özyegin Ü. Gastronomi ve Mutfak Sanatlari (YO) Burslu 868- 465.042
|Istanbul 29 Mayis Ü.
|Ilahiyat
|Burslu
|110-
|508.947
|Koç Ü.
|Tarih
|Burslu
|265-
|491.591
|Koç Ü.
|Medya ve Görsel Sanatlar
|Burslu
|487-
|478.039
|Yeditepe Ü.
|Tarih
|Burslu
|491-
|477.991
|Beykent Ü.
|Türk Dili ve Edebiyati
|Burslu
|497-
|477.625
|Beykent Ü.
|Yeni Medya
|Burslu
|547-
|475.814
|Koç Ü.
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
|Burslu
|553-
|475.689
|Bogaziçi Ü.
|Tarih
|Ücretsiz
|669-
|471.05
|Yeditepe Ü.
|Gazetecilik
|Burslu
|733-
|469.03
|Özyegin Ü.
|Gastronomi ve Mutfak Sanatlari (YO)
|Burslu
|868-
|465.042