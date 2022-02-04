Sosyopat nedir, ne demek? Sosyopat kime denir? İşte belirtileri

SOSYOPAT NEDİR?

Sosyopat, sosyal bir ortamda antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. İnsanların kurallara uyması, kanunları çiğnemesi ve başkalarının haklarına saygı göstermesi zordur. Bir kişiyle etkili iletişim kuramaz, duygularını anlayamazlar ve etkilerine maruz kalmazlar, hatalarından pişmanlık duymazlar. Kısacası, empati içermeyen bir kişilikleri vardır. Bu insanlara sosyopat denir. Genel anlamda psikoloji literatüründe de çok sık kullanılır.



Kişinin psikopatolojik olarak aldığı tanıdan bahsederken antisosyal; sorunlarının daha çok toplumsal ve çevresel nedenlerden kaynaklandığı varsayılırsa sosyopat, daha çok kendine dönük ve psikolojik problemleri olan birini nitelendirirken ise psikopat kelimesi kullanılır.



Bu karmaşadaki en yaygın sorunlar suç ve saldırganlık olarak belirlenir. İnsanlar her zaman suç işlemeye meyillidir. Zihinsel veya fizyolojik bir bozukluk değil, kişilik bozukluğu ve erken yaşta belirtiler veriyor. Ancak, tanı 18 yıl içinde ancak yapılır. Bebeklik döneminde herhangi bir belirti göstermez ve yavaş yavaş çocuklukta davranış bozuklukları sergilemeye başlar. Daha sonraki yıllarda, bu kişiye sosyopatik bir kişilik bozukluğu tanısı konur.



