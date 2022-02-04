Sosyopat nedir, ne demek? Sosyopat kime denir? İşte belirtileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu...Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu... #Transfer
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
Dünyanın gözü bu görüşmede... Putin ÇindeDünyanın gözü bu görüşmede... Putin Çin'de!#Rusya
Dikilide yüzerken buldu Tarihi keşif...Dikili'de yüzerken buldu! Tarihi keşif...#İzmir
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Merdiven altı dedikoduların da başrolündeymişMerdiven altı dedikoduların da başrolündeymiş#Meghan Markle
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Havalimanında çok konuşulan fotoğraf Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi...Havalimanında çok konuşulan fotoğraf! "Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi..."#Galatasaray
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Sosyopat nedir, ne demek? Sosyopat kime denir? İşte belirtileri

#Sosyopat#Sosyopat Belirtileri#Sosyopat Nedir

Sosyopat kelimesi merak edilen konular arasında yer alıyor. Annemizi Saklarken dizisi ile gündeme gelen sosyopatlığın ne olduğu merak ediliyor. Dizide Kutsi’nin hayat verdiği Dündar’ın sosyopat olduğu açıklandı. Peki, Sosyopat nedir, ne demek? Sosyopat kime denir? İşte belirtileri

1/3Sosyopat nedir, ne demek Sosyopat kime denir İşte belirtileri

Sosyopat ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Sosyal bir ortamda antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan sosyopat insanların kurallara uyması, kanunları çiğnemesi ve başkalarının haklarına saygı göstermesi zordur. Bir kişiyle etkili iletişim kuramaz, duygularını anlayamazlar ve etkilerine maruz kalmazlar, hatalarından pişmanlık duymazlar.

2/3SOSYOPAT NEDİR

SOSYOPAT NEDİR?

Sosyopat, sosyal bir ortamda antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanır. İnsanların kurallara uyması, kanunları çiğnemesi ve başkalarının haklarına saygı göstermesi zordur. Bir kişiyle etkili iletişim kuramaz, duygularını anlayamazlar ve etkilerine maruz kalmazlar, hatalarından pişmanlık duymazlar. Kısacası, empati içermeyen bir kişilikleri vardır. Bu insanlara sosyopat denir. Genel anlamda psikoloji literatüründe de çok sık kullanılır.

Kişinin psikopatolojik olarak aldığı tanıdan bahsederken antisosyal; sorunlarının daha çok toplumsal ve çevresel nedenlerden kaynaklandığı varsayılırsa sosyopat, daha çok kendine dönük ve psikolojik problemleri olan birini nitelendirirken ise psikopat kelimesi kullanılır.

Bu karmaşadaki en yaygın sorunlar suç ve saldırganlık olarak belirlenir. İnsanlar her zaman suç işlemeye meyillidir. Zihinsel veya fizyolojik bir bozukluk değil, kişilik bozukluğu ve erken yaşta belirtiler veriyor. Ancak, tanı 18 yıl içinde ancak yapılır. Bebeklik döneminde herhangi bir belirti göstermez ve yavaş yavaş çocuklukta davranış bozuklukları sergilemeye başlar. Daha sonraki yıllarda, bu kişiye sosyopatik bir kişilik bozukluğu tanısı konur.

3/3Sosyopat nedir, ne demek Sosyopat kime denir İşte belirtileri

Sosyopatlar için aile ya da arkadaş gibi kavramlar yoktur. Herkesin haklarını ihlal edecek şekilde davranırlar. Ayrıca ailelerinde, okullarda ve işte, tanımadıkları insanlarla sorunlara neden olabilirler. Sosyopatik kişilik genellikle toplumda fark edilir, çünkü başkalarının sosyal bir ortamda arzularını ve duygularını hissedemez veya onlarla ilgilenmezler.

Sosyopatın yakın arkadaşı yok, grubu yoktur. Çevreden dışlanırlar çünkü grup içindeki kuralları takip etmeye meyilli değildirler. Aileleri ve eşleri ile sürekli problemleri vardır ve ailelerine karşı hiçbir hisleri ve bağlılıkları yoktur. Yanlış davranışı tolere edemediklerini ve tartışamadıklarını söylüyorlar. Haklı olduklarını göstermek için başkalarının haklarını kullanabilirler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyopat#Sosyopat Belirtileri#Sosyopat Nedir