Sosyetik çift ayrılıyor... Paylaşılacak bir yalı yok!

Baler çifti, İstanbul’un en gözde yalıları arasında yer alan Ethem Pertev Yalısı’nda oturmak için kira ödüyordu ve kontratları da halen devam ediyor. Dolayısıyla çiftin yalıyı paylaşmaları gibi bir durum söz konusu değil. Yalıyı isteyen taraf, kirasını ödeyerek oturmaya devam edebilecek.