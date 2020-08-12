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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 09:10,

Sosyete Hande Acar'ın boşanma tazminatını konuşuyordu... Gerçek ortaya çıktı!

Hande ve Erdinç Acar dost olarak ayrıldı. Hande Acar'ın Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil istediği iddia edilmişti. Ancak gerçeklerin bu şekilde olmadığı ortaya çıktı.

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2010’da ikinci kez evlendiği inşaatçı Erdinç Acar’dan 3 hafta önce boşanan Hande Acar’ın yüklü bir tazminat aldığı iddia ediliyordu.

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Sosyetede dolaşan dedikoduya göre liste şöyleydi: Amerika ve İstanbul’da 3 lüks daire, Bodrum’da villa, lüks tekne ve otomobil...

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Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; doğrusu ise şuymuş: Hande Acar boşanırken eşinin ortağı olduğu siteden 2 daire almış. Başka da bir şey istememiş.

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3 çocuklarının eğitim ve sağlık masrafını da Erdinç Acar karşılayacak. Acar “Sanıyorlar ki, gözüm parada. Asla değil. Ailemin durumu zaten iyi. Tekne de bana ait” diyormuş.

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