Koronavirüs sosyete adasını bu hale getirdi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs fırtınası görünüşe göre dünyanın önde gelen turizm beldelerini de olumsuz etkileyecek. BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Geçmiş yıllarda bu mevsimden itibaren ünlüleri ağırlayan gözde ada da koronavirüs salgını nedeniyle "hayalet kente" döndü.
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Sadece gösteri dünyasının ünlülerinin değil dünya jet sosyetesinin de ilkbahar ve yaz aylarında uğrak yerlerinden biri olan Ibiza adası bomboş.
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Koronavirüs salgını nedeniyle henüz hiçbir ziyaretçi adaya ayak basmadı. Adanın, drone ile havadan çekilen görüntüleri de bu durumu gözler önüne seriyor.
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Dünyanın en gözde tatil destinasyonlarından biri olan İspanya'ya ait Ibiza adasındaki oteller kapalı, daha geçen yaz çılgın partilere ev sahipliği yapan ünlü plajların kapısına da kilit vurulmuş durumda.
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Oysa normal zamanlarda Ibiza adası daha şimdiden ünlü konuklarını ağırlamaya başlamış olurdu. Kumsalları ise iğne atılsa yere düşmeyecek hale gelirdi.
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Oysa koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden biri çıkamayan ünlüler ve dünya jet sosyetesinin mensupları daha adaya adım atmadı.
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Neredeyse bütün gelirini turizmden elde eden ünlü adanın bu yaz aylarındaki geleceği henüz belirsiz.
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Adadaki işletmecilerin umutlarının 2021'in yaz aylarına kaldığı konuşuluyor.
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Gösteri dünyasının bazı ünlüleri ise kelimenin tam anlamıyla bu adanın tutkunu. İşte bütün yazı orada geçirmeseler de belli bir süre tatillerinin bir bölümü için Ibiza'ya uğrayan ünlüler.
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Pixie Lott ıbiza adasını seven ünlülerden.
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Model Alessandra Ambrosio yaz aylarında mutlaka Ibiza'ya gidiyor.
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Futbolcu Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe de sık sık adaya giden ünlülerden.
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Irina Shayk, Ibiza'dan vazgeçemiyor.
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Ada sokaklarında sıradan bir görüntü. İki top model Doutzen Kroes ve Candice Swanepoel.
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Paris Hilton yaz aylarını adada geçiren ünlülerden. Kimi zaman gece kulüplerinde DJ'lik de yapıyor.
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Jared Leto adayı sık ziyaret eden ünlüler arasında.