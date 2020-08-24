Sosyal yardım parası ödemesi ne zaman? Ağustos ayı sosyal destek ödemeleri için tarih belli oldu!

ÖKSÜZ VE YETİMLERE ÖDEMELER Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.



Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.