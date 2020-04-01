Sosyal yardım parası ne zaman hesaplara yatacak? 1000 lira sosyal yardım parası ne zaman verilecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 1000 lira sosyal yardım parasını kimlerin alacağı ve bu imkandan yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu gibi pek çok sorunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi, 1 Nisan Çarşamba günü (bugün) doğum yılının son rakamına göre başlayacak. Peki, 1000 TL yardım parası desteği kimlere verilecek?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlıyor. 1. 000 lira üzerinden verilecek sosyal yardım parası ödemelerin nasıl yapılacağının yanı sıra bu yardım paralarından kimlerin yararlanacağı da vatandaşların merak ettiği konu oldu. İhtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 1000'er liralık destek ödemesi için geri sayım sürerken, devlet tarafından bir kereye mahsus verilecek bu yardım parasından nasıl yararlanılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 1000 lira sosyal yardım parası desteği hakkında merak edilenler...
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KİMLER YARARLANACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.
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NASIL ÖDEME YAPILACAK?
Buna göre, nakdi destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek.
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PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.
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PTT ÖDEME TAKVİMİ HAZIRLADI
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek kapsamındaki ödemeler için takvim hazırlandı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.
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İş yerlerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlandı.
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Bu kapsamda, şirkette hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerin söz konusu ödeneği 5 Nisan'dan itibaren hesaplarına yatırılacak.
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GÜNLÜK PARA ÇEKİM LİMİTİ ARTTI
Müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uyması gerekiyor.
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İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlar, kontrollü bir şekilde PTT iş yerlerinde misafir ediliyor. Buralarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteri sırayla iş yerlerine alınarak işlemler yapılıyor. Ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limiti 3 bin liraya yükseltildi.
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Kovid-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana PTT gerekli tedbirleri alırken, şirketin iş yerlerinde, dağıtım ve servis araçlarında, müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Böylece, düzenli adımlarla müşterilerin ve personelin sağlığı korunmaya çalışılıyor.