Sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Ekim ayı sosyal yardım desteği sorgulama
Ekim ayı sosyal yardım desteğinin ödeme tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamayla tarihi duyurdu. Peki, ekim ayı sosyal yardım yattı mı? Sosyal yardım desteği sorgulama nasıl yapılır?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ekim itibariyle başlayacağını bildirdi.
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İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK
Yapılan sosyal yardımların detaylarını paylaşan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.
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ASKER ÇOCUKLARINA DESTEK
Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.
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SOSYAL YARDIM DESTEĞİ SORGULAMA
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Sosyal yardım başvuru sorgulama e Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E devlet sistemine giriş yaparak hesabınıza sosyal yardım yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.