Sosyal yardım ödemeleri yattı mı? Ekim ayı sosyal yardım desteği sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ekim itibariyle başlayacağını bildirdi.