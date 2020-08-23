MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSosyal yardım ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteğiyle ilgili resmi açıklama
GeriEkonomi Sosyal yardım ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteğiyle ilgili resmi açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 11:35 | 

Sosyal yardım ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteğiyle ilgili resmi açıklama

Sosyal yardım ödemeleri ile ilgili resmi açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Beş nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine yardım yapacaklarını açıklayan Selçuk, toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Peki, sosyal yardım ödemeleri ne zaman? İşte nakdi ücret desteğiyle ilgili yapılan açıklama…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor. Ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı bir süredir merak konusuydu.

2
Abone Olgoogle-news

Bakan Selçuk, Ağustos ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibariyle başlayacağını bildirdi.

3İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK
Abone Olgoogle-news

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi.

Asker çocuklarına 284 bin TL destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.

489 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,8 MİLYON DESTEK
Abone Olgoogle-news

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,8 MİLYON DESTEK

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, “89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57,8 milyon TL ile destek sağlayacağız” diye konuştu. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

5KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2.192 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,3 MİLYON TL YARDIM
Abone Olgoogle-news

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2.192 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,3 MİLYON TL YARDIM

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, “2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” şeklide konuştu. Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ağustos 2020 itibarıyla, diğer ödemelerinin de 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi