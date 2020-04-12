Sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? 1000 lira sosyal yardım parası başvuru şartları neler?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için aldığı sıkı tedbirlerin yanı sıra sosyal yardım uygulamaları da vatandaşları memnun ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ilk sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise 2. sosyal yardımlara odaklanıldı. İşte, sosyal yardım ödemeleri hakkında tüm merak edilenler...