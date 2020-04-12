Sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? 1000 lira sosyal yardım parası başvuru şartları neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, 'Düzenli Merkezi Sosyal Yardım'dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla bin liralık ödeme yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırılmıştı. Peki, sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlayacak? 1000 lira sosyal yardım parası başvuru şartları neler?
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Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için aldığı sıkı tedbirlerin yanı sıra sosyal yardım uygulamaları da vatandaşları memnun ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta ilk sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise 2. sosyal yardımlara odaklanıldı. İşte, sosyal yardım ödemeleri hakkında tüm merak edilenler...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırıldı.
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Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri, yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı.
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Buna göre birinci faz sosyal yardım programı kapsamında 2 milyon 111 bin haneye verilen 1000'er lira nakdi sosyal destek programının ikinci fazında, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira destek verilecek.
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Vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan yardımlar belirlenen ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edilecek. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşmak amacıyla sosyal yardımlarda 3. faz hazırlıkları da Bakanlıkça sürdürülüyor.
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BAŞVURU NASIL OLACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı. Birinci faz sosyal yardım programı kapsamında geçen hafta 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
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"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."
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Bakan Selçuk, Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.