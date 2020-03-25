Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası: 1000 TL’lik sosyal yardım başladı mı? Nakit yardımı kimlere ne zaman yapılacak?

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 1000 TL destek başvurusunun detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle ortaya çıkan durumdan olumsuz etkilenilmemesi için 2 milyon haneye 1000 TL destek yapılacak. Peki, 1000 TL’lik sosyal yardım başladı mı? Nakit yardımı kimlere ne zaman yapılacak?