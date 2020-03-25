Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfası: 1000 TL’lik sosyal yardım başladı mı? Nakit yardımı kimlere ne zaman yapılacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirmişti. Sosyal yardım bekleyen binlerce vatandaş son durumu merak ediyor. Peki, 1000 TL’lik sosyal yardım başladı mı? Sosyal yardımlaşma nakit yardımı kimlere ne zaman yapılacak?
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Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 1000 TL destek başvurusunun detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle ortaya çıkan durumdan olumsuz etkilenilmemesi için 2 milyon haneye 1000 TL destek yapılacak. Peki, 1000 TL’lik sosyal yardım başladı mı? Nakit yardımı kimlere ne zaman yapılacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.
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Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.
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Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır. SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?