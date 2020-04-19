Sosyal yardım başvurusu sorgulama: 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sosyal yardım başvuruları üç fazda gerçekleştiriliyor. 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu araştırılıyor. Birinci faz başvuru işlemlerinin ardından ikinci faz için başvuru alınmayacağını, halihazırda Bakanlığın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamının 1000'er lira nakdi destekten yararlanacağı duyuruldu. Peki 3. Faz sosyal yardım başvuruları ne zaman alınacak?
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Sosyal yardım başvuruları yoğun ilgi görüyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Birinci faz başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ikinci ve üçüncü faz sosyal yardım sürecine çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." dedi. İşte konu ile ilgili detaylar…
Sosyal yardımlar üç fazda vatandaşlara veriliyor. 1. Faz başvurularının yapılmasının ardından gözler 2. Ve 3. Faza çevrildi. 2. faz için başvuru yapılmayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yardımlar için de vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini duyurdu. 3. faz yardımları için başvuruların alınacağı açıklandı. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak.
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2. FAZ SOSYAL YARDIMLARI NELERDİR?
Bu fazda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan bin TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlanıyor.
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3. FAZ YARDIMLAR KİMLERE VERİLECEK?
Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor. Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, “Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek” bilgisi veriliyor.