Sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet pandemi 3. faz yardım parası sorgulama ekranı
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile başlayan sosyal yardımlarda ilk 2 faz geride kaldı. 3. faz başvuruları ise e-Devlet'ten online şekilde yapılmaya devam ediyor. Peki, sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? İşte, e-Devlet pandemi 3. faz yardım parası sorgulama ekranı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. İşte, 3. faz sosyal yardımlar hakkında son gelişmeler...
2
Abone Ol
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
3
Abone Ol
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
4
Abone Ol
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
6
Abone Ol
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.