Sosyal yardım başvurusu ne zaman sonuçlanır? e-Devlet pandemi 3. faz yardım parası sorgulama ekranı

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.