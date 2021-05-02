Gündem Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 18:54 | 02 Mayıs 2021 - 19:15

Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte sosyal yardım başvuru şartları

Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. Bu gelişmenin ardından, sosyal yardımdan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş, nasıl ve nerden başvuru yapabileceklerini ve sosyal yardım almak için devlet tarafından belirlenen kriterlerin neler olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek?