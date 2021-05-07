Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL E-Devlet pandemi sosyal destek başvuru formu
1100 TL yardım başvurusu olarak bilinen pandemi sosyal destek başvuru işlemi E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor. E-Devlet sosyal yardım başvurusu için kriterler içerisinde yer almak yeterli olacak. 1100 TL yardım kimlere verilecek sorusu ile değerlendirme kıstasını merak eden vatandaşlar, bakanlığın bu konudaki kıstaslarını araştırıyor. Peki, pandemi koşulları nedeniyle ihtiyaç sahibi konumuna düşen aileler için de verilecek olan 1100 TL pandemi sosyal destek yardım başvurusu nerede ve nasıl yapılacak? İşte, bu konu hakkında tüm detaylar
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Yardım başvurusu ile 1100 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu başvuru işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor.1100 TL pandemi sosyal destek başvuru formu aracılığıyla müracaatlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, değerlendirme işlemi için bekleyecek. Peki, 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak? İşte, E-Devlet sosyal yardım başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
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E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.