Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal destek sonuç sorgulama
Pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyacı olan kişilere temin edilen 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Peki pandemi sosyal destek sonucu nereden öğrenilir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1. Faz ve 2. Faz yardımların ardından 3. Fazın müjdesini vermişti. 3. faz yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. 1. ve 2. faz yardımları almayan vatandaşlar bu sosyal yardımdan faydalanabilecekler.Başvurular devam ederken sonuçları açıklanan vatandaşlara da ödemeleri yapılıyor. Peki pandemi sosyal destek sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar....
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.