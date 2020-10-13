Sosyal yardım başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? 1000 TL pandemi yardımı E-Devlet sonuç sorgulama ekranı
Sosyal yardım başvuruları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 1000 TL pandemi yardımı olarak bilinen sosyal yardımlarda 3. faz başvuruları ve ödemeleri devam ediyor. E-Devlet ekranından T.C kimlik numarası ile hem başvuru hem de sonuç sorgulama işlemleri de yapılabiliyor. Peki Sosyal yardım başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? 1000 TL pandemi yardımı E-Devlet sonuç sorgulama ekranı detayları
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1000 TL pandemi yardımı başvuruları 3.faz kapsamında E-Devlet'ten alınmaya devam ediliyor. Ayrıca vatandaşlar sosyal yardım başvuru sonuçlarını da E-Devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyorlar. Konu hakkında hem başvuru işlemleri hem de sonuç sorgulama işlemleri hakkında vatandaşlar merak ettiği sorular mevcut.Peki 1000 TL sosyal yardımların ödemesinde son durum nedir? İşte detaylar
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Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki ödeme miktarı 39 milyar liraya yaklaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." ifadesini kullandı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Normalleşme Desteği ile yapılan ödemelere ilişkin tabloya yer verdi.
Bakan Selçuk'un, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." açıklamasıyla paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 1 milyon 857 bin 949 haneye 1 milyar 857 bin 949 lira ödeme yapıldı.
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında ise 1 milyon 989 bin 267 haneye 1 milyar 989 milyon 267 bin lira destek sağlandı.
Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 580 bin 532 çalışana 20 milyar 303 milyon 591 bin 915 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 45 bin 139 çalışana 5 milyar 116 milyon 119 bin 331 lira, İşsizlik Ödeneği ile 846 bin 609 kişiye 3 milyar 936 milyon 886 bin 312 lira ödendi.
Normalleşme Desteği olarak da 1 milyon 202 bin 521 çalışana 949 milyon 138 bin 641 lira ödeme yapıldı. Böylece, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımlar 38 milyar 580 milyon 216 bin 199 liraya ulaştı.